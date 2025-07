A molti piace come digestivo nei cruciverba: la soluzione è Amaro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'A molti piace come digestivo' è 'Amaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMARO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Amaro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Amaro.

Perché la soluzione è Amaro? L'amaro è un liquore ottenuto da infusioni di erbe, radici e spezie, noto per il suo gusto intenso e aromatico. Spesso consumato dopo i pasti, aiuta la digestione grazie alle sue proprietà benefiche. È un modo raffinato per concludere un pasto in compagnia, apprezzato sia in Italia che nel mondo. Insomma, l'amaro è il tocco finale che rende speciale ogni momento di convivialità.

Stai cercando la risposta alla definizione "A molti piace come digestivo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

O Otranto

