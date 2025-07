A...cioè contro nei cruciverba: la soluzione è Sfavore

SFAVORE

Perché la soluzione è Sfavore? SFAVORE indica una condizione di svantaggio o mancanza di favore verso qualcosa o qualcuno. Può riferirsi a situazioni, decisioni o opinioni che non sono favorevoli, evidenziando una posizione di ostilità o disapprovazione. È un termine utile per esprimere il contrario di approvazione o supporto, in ambito sociale, politico o personale. In definitiva, rappresenta una condizione di svantaggio o ostilità.

S Savona

F Firenze

A Ancona

V Venezia

O Otranto

R Roma

E Empoli

N S I L O A I Mostra soluzione



