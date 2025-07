Un verbo da ippodromi nei cruciverba: la soluzione è Trottare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un verbo da ippodromi' è 'Trottare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROTTARE

Curiosità e Significato... La soluzione Trottare di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trottare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trottare? Il termine trotter deriva dal mondo degli ippodromi e indica il cavallo che corre a passo di trotto, stile caratteristico di alcune gare. La parola è spesso usata anche come verbo, trotterare, per descrivere il movimento di chi si muove con passo rapido ma regolare. È un termine che evoca velocità, grazia e competizione, perfetto per chi ama lo sport delle corse dei cavalli.

T Torino

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

