ANIMISTA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Animista? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Animista.

Perché la soluzione è Animista? Il termine animista si riferisce a chi crede che tutto in natura, come piante, animali e oggetti, abbia un'anima o uno spirito. Questa credenza è tipica delle religioni tradizionali africane, dove si venerano gli spiriti degli antenati e degli elementi naturali. Essere animista significa riconoscere una presenza spirituale in ogni aspetto del mondo, un modo di vedere la vita molto diffuso nelle culture africane.

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

