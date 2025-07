Un opera di Benedetto Marcello nei cruciverba: la soluzione è Estro Poetico Armonico

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Un opera di Benedetto Marcello' è 'Estro Poetico Armonico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTRO POETICO ARMONICO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 20 lettere Estro Poetico Armonico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Estro Poetico Armonico? Estro poetico armonico è un termine che indica l'arte di coniugare poesia e musica in modo creativo ed espressivo. È il titolo di una celebre raccolta di brani di Benedetto Marcello, in cui la sensibilità poetica si unisce all'armonia musicale, dando vita a composizioni capaci di emozionare e coinvolgere. Un vero e proprio capolavoro che celebra l'equilibrio tra parole e suoni.

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

O Otranto

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

A Ancona

R Roma

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

