Un esperto che sa riparare apparecchi riceventi nei cruciverba: la soluzione è Radiotecnico

Home / Soluzioni Cruciverba / Un esperto che sa riparare apparecchi riceventi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un esperto che sa riparare apparecchi riceventi' è 'Radiotecnico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADIOTECNICO

Curiosità e Significato di Radiotecnico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Radiotecnico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Radiotecnico? Un radiotecnico è un professionista specializzato nella riparazione e manutenzione di apparecchi riceventi come radio, TV e altri dispositivi elettronici. Grazie alle sue competenze tecniche, riesce a diagnosticare e risolvere problemi, garantendo il funzionamento corretto di questi strumenti di comunicazione. La sua esperienza è fondamentale per mantenere in vita apparecchi ormai indispensabili nelle nostre case e uffici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chi la conosce sa come si faApparecchi volanti telecomandatiSa intrecciare i viminiUn artigiano che sa intrecciare i giunchiNon sa darsela il disperato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Radiotecnico

Non riesci a risolvere la definizione "Un esperto che sa riparare apparecchi riceventi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L A I D O T G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DILAGATO" DILAGATO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.