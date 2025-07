Tronfio in maniera un po negativa nei cruciverba: la soluzione è Borioso

Home / Soluzioni Cruciverba / Tronfio in maniera un po negativa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tronfio in maniera un po negativa' è 'Borioso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BORIOSO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Borioso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Borioso.

Perché la soluzione è Borioso? Borioso indica una persona che si mostra altezzosa, presuntuosa e che pensa di essere superiore agli altri. Spesso si manifesta con atteggiamenti arroganti e un tono di voce che può risultare fastidioso. Chi è borioso tende a ostentare la propria cultura o status, creando un senso di antipatia. In sostanza, descrive qualcuno che, pur di mostrarsi, si allontana dagli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un po offesoCongiunzione negativaUn po d angosciaIn maniera rigorosaUn po di arguzia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Tronfio in maniera un po negativa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

S Savona

O Otranto

A N E R R W Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WARREN" WARREN

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.