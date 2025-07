Stanchissima stremata nei cruciverba: la soluzione è Esausta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stanchissima stremata' è 'Esausta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESAUSTA

Perché la soluzione è Esausta? Stanchissima stremata descrive uno stato di estrema fatica e debolezza, quando si è completamente esausti dopo uno sforzo intenso. È un modo per indicare che si è al limite delle proprie energie, senza più forze per continuare. In breve, esausta rappresenta il massimo dell'esaurimento fisico e mentale, lasciando chi la prova senza energie e totalmente svuotato.

La definizione "Stanchissima stremata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

A Ancona

A T V E R I Mostra soluzione



