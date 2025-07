Sostanza organica ricca di calcio nei cruciverba: la soluzione è Osteina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sostanza organica ricca di calcio' è 'Osteina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSTEINA

Curiosità e Significato di Osteina

Approfondisci la parola di 7 lettere Osteina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Osteina? L'osteina è una sostanza organica ricca di calcio, presente nelle ossa e nei denti degli organismi viventi. È fondamentale per la formazione e il mantenimento della struttura scheletrica, conferendo solidità e resistenza. Grazie alla sua alta concentrazione di calcio, l'osteina gioca un ruolo chiave nel metabolismo osseo e nella salute delle ossa. In definitiva, è un componente essenziale per la nostra struttura scheletrica.

Come si scrive la soluzione Osteina

Stai cercando la risposta alla definizione "Sostanza organica ricca di calcio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V R N E I T A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VANTERIE" VANTERIE

