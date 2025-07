Sostanza come l eroina nei cruciverba: la soluzione è Stupefacente

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostanza come l eroina

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Sostanza come l eroina' è 'Stupefacente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STUPEFACENTE

Curiosità e Significato di Stupefacente

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stupefacente più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stupefacente.

Perché la soluzione è Stupefacente? Stupefacente indica qualcosa che sorprende o lascia senza parole, come un evento incredibile o un'idea geniale. Deriva dal termine che si associa alle sostanze che alterano la mente, come l'eroina, ma in modo più figurato si usa per descrivere qualcosa che affascina o stupisce profondamente. È un aggettivo che esprime meraviglia e meravigliarsi di fronte a qualcosa di eccezionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una sostanza che dà la caricaSostanza presente nel sangueSostanza che dà allucinazioniCuore di eroinaUna sostanza che ha consistenza semisolida

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stupefacente

La definizione "Sostanza come l eroina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

U Udine

P Padova

E Empoli

F Firenze

A Ancona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R R R A B A B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RABARBARO" RABARBARO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.