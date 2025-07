Sorta di anguilla... presente nei pranzi natalizi nei cruciverba: la soluzione è Capitone

CAPITONE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Capitone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Capitone? Il capitone è un grosso anguilla, tradizionalmente protagonista dei pranzi natalizi in molte regioni italiane. Simbolo di buon auspicio, viene spesso cucinato arrosto o in umido durante le festività, rappresentando un piatto ricco e simbolico per la tavola delle feste. La sua presenza arricchisce le occasioni di convivialità e tradizione, rendendo il pranzo di Natale ancora più speciale e gustoso.

Sorta di anguilla presente nei pranzi natalizi
Le anguille tipiche dei pranzi natalizi campani
Sostanza presente nel sangue
Consente di assicurare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelle future
Cambiano i tranci nei pranzi

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

