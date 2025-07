Si compilano sulle schedine del Totocalcio nei cruciverba: la soluzione è Colonne

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si compilano sulle schedine del Totocalcio' è 'Colonne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLONNE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Colonne, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Colonne? Le colonne sono le sezioni su cui si compilano le schedine del Totocalcio, dove si segnano le proprie previsioni sulle partite di calcio. Ogni colonna rappresenta un insieme di possibilità da scegliere per ogni partita, aiutando i giocatori a organizzare e inserire le proprie scommesse in modo chiaro e ordinato. Sono uno strumento fondamentale per chi ama il gioco e la fortuna.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

N Napoli

E Empoli

