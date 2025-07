Si cita conl audio nei cruciverba: la soluzione è Video

VIDEO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Video, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Video? Si cita con l'audio significa che si fa riferimento a un contenuto audio, come un brano, una registrazione o una conversazione. La soluzione video indica che il formato di riferimento è visivo e sonoro, permettendo di vedere e ascoltare contemporaneamente. In sostanza, un video combina immagini e suoni per comunicare un messaggio in modo più coinvolgente e completo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si cita con la faunaDi certo non si cita come esempio di leggerezzaSi cita con l importSi cita con EurialoSi cita con il Tigri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si cita conl audio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

D Domodossola

E Empoli

O Otranto

C A R V E O Mostra soluzione



