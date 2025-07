Semplice contenitore nei cruciverba: la soluzione è Recipiente

RECIPIENTE

Curiosità e Significato di Recipiente

Approfondisci la parola di 10 lettere Recipiente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Recipiente? Recipient indica un oggetto semplice e funzionale che contiene o trattiene qualcosa, come un bicchiere, una scatola o un vaso. È un termine usato per descrivere un contenitore pratico, spesso senza particolari decorazioni, pensato per custodire o trasportare materiali o oggetti vari. In sintesi, rappresenta un modo pratico per trattenere e proteggere ciò che vi si mette dentro.

Come si scrive la soluzione Recipiente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Semplice contenitore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

P Padova

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A V R I M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORAVIA" MORAVIA

