Se ne seguono molte in occasione delle Olimpiadi nei cruciverba: la soluzione è Gare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se ne seguono molte in occasione delle Olimpiadi' è 'Gare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARE

Curiosità e Significato... La soluzione Gare di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gare? Gare indica le competizioni sportive ufficiali, come quelle delle Olimpiadi, dove atleti di tutto il mondo si sfidano per vincere medaglie e record. Sono momenti di grande emozione e spettacolo, con tante discipline diverse tra loro. Le gare rappresentano il cuore delle Olimpiadi, unendo passione, talento e spirito di collaborazione globale. È qui che si vivono le sfide più intense dello sport internazionale.

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

