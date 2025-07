Se di garofano, sono molto saporiti nei cruciverba: la soluzione è Chiodi

CHIODI

Curiosità e Significato... La parola Chiodi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Chiodi.

Perché la soluzione è Chiodi? I chiodi sono strumenti metallici usati per unire materiali, come il legno o il muro, grazie alla loro forma appuntita e alla testa. Il termine può anche riferirsi ai piccoli fiori chiamati garofani, noti per il loro aroma intenso e sapore deciso. Quindi, quando si parla di chiodi in senso figurato, si intende qualcosa che ha un carattere forte e deciso.

