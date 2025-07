Per niente numerose nei cruciverba: la soluzione è Poche

Home / Soluzioni Cruciverba / Per niente numerose

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Per niente numerose' è 'Poche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POCHE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Poche più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Poche.

Perché la soluzione è Poche? Poche indica una quantità limitata di qualcosa, insufficiente rispetto a un certo standard o aspettativa. È usata per descrivere elementi in numero ridotto, come persone, oggetti o cose. Quando si dice per niente numerose, si sottolinea che sono davvero poche, quasi inesistenti. In sintesi, poche è un termine che evidenzia scarsità e minoranza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Uno che non vuole mai vedere il bene in nienteQuando è libera non si paga nienteSenza niente addossoPer niente religioseÈ meglio di niente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Per niente numerose" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

C Como

H Hotel

E Empoli

E T C T R U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CUTTER" CUTTER

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.