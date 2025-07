Pensatori nei cruciverba: la soluzione è Filosofi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pensatori' è 'Filosofi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILOSOFI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Filosofi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Filosofi? I pensatori sono persone che riflettono profondamente sulla vita, la conoscenza e i grandi quesiti dell'esistenza. Sono coloro che usano la mente per analizzare, interrogarsi e scoprire nuovi orizzonti. La loro passione per il sapere dà forma alle idee che ci aiutano a capire il mondo e noi stessi. In definitiva, i pensatori sono i custodi del sapere e dell'umanità.

La definizione "Pensatori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

I Imola

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

F Firenze

I Imola

L E D A B N Mostra soluzione



