Passare da parte a parte nei cruciverba: la soluzione è Trafiggere

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Passare da parte a parte' è 'Trafiggere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAFIGGERE

Curiosità e Significato di Trafiggere

La soluzione Trafiggere di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trafiggere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trafiggere? Trafiggere significa penetrare o perforare completamente qualcosa, attraversandola da un lato all’altro. È un termine spesso usato in contesti letterari o poetici per descrivere un'azione intensa e decisiva, come un coltello che trafigge un bersaglio o un sentimento che attraversa l’animo. La parola suggerisce un passaggio profondo, che lascia il segno e cambia ciò che attraversa, rendendo evidente la sua forza e intensità.

Come si scrive la soluzione Trafiggere

Non riesci a risolvere la definizione "Passare da parte a parte"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

F Firenze

I Imola

G Genova

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

