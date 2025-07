Parecchie centinaia nei cruciverba: la soluzione è Migliaia

Home / Soluzioni Cruciverba / Parecchie centinaia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Parecchie centinaia' è 'Migliaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIGLIAIA

Curiosità e Significato... La soluzione Migliaia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Migliaia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Migliaia? Migliaia indica una quantità molto grande, spesso numeri che superano le mille. È usato per esprimere un numero elevato di persone, oggetti o cose, sottolineando l'ampiezza di qualcosa. Ad esempio, si può dire migliaia di persone hanno partecipato all’evento per evidenziare la grande affluenza. In breve, è un modo efficace per rappresentare quantità immense in modo semplice e immediato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una decina di centinaiaParecchie decineIn tante e parecchieLo formano dieci centinaiaMolte parecchie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Parecchie centinaia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

I Imola

A Ancona

C L A M A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALAMI" CALAMI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.