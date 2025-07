Paolo Emilio, patriota e letterato napoletano nei cruciverba: la soluzione è Imbriani

IMBRIANI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Imbriani più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Imbriani.

Perché la soluzione è Imbriani? Imbriani è un cognome italiano, famoso soprattutto per Giuseppe Imbriani, scrittore e patriota napoletano del XIX secolo. Il termine richiama quindi una figura di grande impegno civile e culturale, simbolo di orgoglio e identità partenopea. Conoscere questa parola significa scoprire una parte importante della storia e della cultura napoletana, fatta di passione, patriottismo e letteratura.

Se "Paolo Emilio, patriota e letterato napoletano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

M Milano

B Bologna

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

