Paniere con due manici nei cruciverba: la soluzione è Canestra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Paniere con due manici' è 'Canestra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANESTRA

Curiosità e Significato di Canestra

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Canestra, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Canestra? Una canestra è una borsa o contenitore con due manici, spesso realizzato in vimini o altri materiali leggeri, usato per trasportare frutta, pane o altri prodotti. È un oggetto pratico e rustico, ideale per fare la spesa o portare cose in modo semplice ed elegante. Un esempio di oggetto tradizionale che unisce funzionalità e stile nel quotidiano.

Come si scrive la soluzione Canestra

Hai davanti la definizione "Paniere con due manici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

