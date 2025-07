Ospita la gemma di un gioiello nei cruciverba: la soluzione è Castone

CASTONE

Curiosità e Significato di Castone

Perché la soluzione è Castone? Il termine castone indica la struttura che sostiene e protegge una gemma o una pietra preziosa in un gioiello, come un anello o una collana. È l'involucro che permette di mettere in mostra la bellezza della pietra, mantenendola salda e al sicuro. Con questa funzione, il castone gioca un ruolo fondamentale nel design e nella sicurezza di ogni gioiello.

Come si scrive la soluzione Castone

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E S C A T O I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISCOTECA" DISCOTECA

