SALONE

Curiosità e Significato di Salone

Perché la soluzione è Salone? Il Salone di Torino è un evento annuale dedicato al mondo del libro, che richiama autori, editori e appassionati da tutta Italia. È il momento ideale per scoprire novità, incontrare scrittori e immergersi nella cultura letteraria. Un'occasione imperdibile per gli amanti della lettura e per chi desidera condividere la passione per i libri. Insomma, il Salone è la festa del sapere e della creatività.

Come si scrive la soluzione Salone

S Savona

A Ancona

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

