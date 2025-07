Militare aeronautico nei cruciverba: la soluzione è Aviere

AVIERE

Curiosità e Significato di Aviere

Non fermarti alla soluzione! Conosci Aviere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aviere.

Perché la soluzione è Aviere? L'aviere è il militare specializzato nel volo e nelle operazioni aeree all’interno delle forze armate italiane. Addestrato per pilotare aeromobili, svolge ruoli fondamentali nella difesa nazionale, nelle missioni di soccorso e nelle attività di supporto logistico. Questa figura rappresenta l’eccellenza e il coraggio di chi opera tra le nuvole per proteggere il nostro Paese.

Come si scrive la soluzione Aviere

Hai trovato la definizione "Militare aeronautico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

V Venezia

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

