Mette i brividi ai tifosi nei cruciverba: la soluzione è Rigore

Home / Soluzioni Cruciverba / Mette i brividi ai tifosi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mette i brividi ai tifosi' è 'Rigore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIGORE

Curiosità e Significato di Rigore

Vuoi sapere di più su Rigore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Rigore.

Perché la soluzione è Rigore? Rigore è un termine che indica un calcio assegnato dall'arbitro in area di rigore, spesso decisivo in una partita di calcio. Può anche riferirsi a un'azione precisa e decisa, che provoca emozioni forti nei tifosi. Quando si dice che qualcosa mette i brividi ai tifosi, si intende che suscita grande suspense o emozione, proprio come un rigore decisivo che può cambiare il risultato della partita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si mette vicino ai fumatoriLa fretta le mette ai piediSettori riservati ai tifosiMette fine ai film inglesiLa si mette ai voti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rigore

Se "Mette i brividi ai tifosi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I C I N D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANIDI" CANIDI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.