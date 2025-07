Menu nei cruciverba: la soluzione è Lista

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Menu' è 'Lista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LISTA

Curiosità e Significato di Lista

La soluzione Lista di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lista per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lista? La parola menu indica un elenco di piatti o opzioni disponibili in un ristorante, ma anche una lista di scelte o strumenti. Serve a guidare e facilitare la decisione, offrendo una panoramica chiara delle possibilità. È uno strumento utile per organizzare informazioni e presentarle in modo semplice e immediato, rendendo più facile fare una scelta consapevole e soddisfacente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nel menu dei neonatiMac nel menu dei McDonald sSpecialità dei menu cinesiGeneralmente è fuori dal menù: piatto delLa responsabile del menu

Come si scrive la soluzione Lista

La definizione "Menu" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

