Meglio non gettarlo via insieme all acqua sporca nei cruciverba: la soluzione è Bambino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Meglio non gettarlo via insieme all acqua sporca' è 'Bambino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAMBINO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Bambino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bambino.

Perché la soluzione è Bambino? Il termine bambino si riferisce a un essere umano ancora in fase di crescita, generalmente molto giovane, che richiede cure e attenzioni speciali. È simbolo di innocenza, purezza e speranza per il futuro. La frase suggerisce l'importanza di non trascurare o scartare qualcosa di prezioso, come un bambino, perché rappresenta il valore più grande della vita e merita sempre attenzione e rispetto.

La definizione "Meglio non gettarlo via insieme all acqua sporca" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

N Napoli

O Otranto

