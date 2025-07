Lo infrangono alcuni jet nei cruciverba: la soluzione è Muro Del Suono

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo infrangono alcuni jet' è 'Muro Del Suono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MURO DEL SUONO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Muro Del Suono? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Muro Del Suono.

Perché la soluzione è Muro Del Suono? Il muro del suono si riferisce alla barriera che si crea quando un velivolo raggiunge e supera la velocità del suono, circa 1.235 km/h. In questo momento, si genera una forte onda d’urto che può essere percepita come un boato. È come infrangere un limite invisibile nel cielo, dimostrando potenza e innovazione nel volo supersonico.

Se "Lo infrangono alcuni jet" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

U Udine

R Roma

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

S Savona

U Udine

O Otranto

N Napoli

O Otranto

N N O I I S A N Mostra soluzione



