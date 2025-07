Li indossavano i sovrani nei cruciverba: la soluzione è Manti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li indossavano i sovrani' è 'Manti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANTI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Manti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Manti.

Perché la soluzione è Manti? Il termine manti indica grandi capi di abbigliamento indossati in passato, spesso dai sovrani e nobili, come simbolo di potere e prestigio. Questi involucri, spesso realizzati con tessuti preziosi, coprivano le spalle e il busto, evidenziando status sociale e autorità. Sono un esempio di come l’abbigliamento si trasformi nel tempo in un segno distintivo di rango e regalità.

Li governano i sovrani delle favole
Li governano i sovrani delle fiabe
Li governano i pastori
Li trovi anche in farmacia
Li hanno bassi le ballerine

Hai trovato la definizione "Li indossavano i sovrani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

C S A N L D S E I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALISCENDI" SALISCENDI

