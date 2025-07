La sua realizzazione fu detta Progetto Manhattan nei cruciverba: la soluzione è Atomica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La sua realizzazione fu detta Progetto Manhattan' è 'Atomica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATOMICA

Curiosità e Significato... La soluzione Atomica di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Atomica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Atomica? Il termine atomica si riferisce a tutto ciò legato agli atomi, la più piccola unità di un elemento chimico. È spesso associato all'energia sviluppata attraverso processi di fissione nucleare, come nel caso del Progetto Manhattan, il complesso sforzo militare e scientifico statunitense durante la Seconda guerra mondiale per sviluppare le bombe atomiche. Un termine che evoca potenza e innovazione nel campo dell’energia e della tecnologia.

Se ti sei imbattuto nella definizione "La sua realizzazione fu detta Progetto Manhattan", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

