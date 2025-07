La professione del fratello di Gianna Nannini nei cruciverba: la soluzione è Pilota

PILOTA

Curiosità e Significato di Pilota

Perché la soluzione è Pilota? Il termine pilota indica colui che guida e controlla un veicolo, come aereo, auto o nave. È la figura professionale responsabile della navigazione e della sicurezza durante il viaggio. Nel caso del fratello di Gianna Nannini, si tratta di un professionista che manovra aeroplani, garantendo voli sicuri e affidabili. Insomma, il pilota svolge un ruolo fondamentale nel mondo dei trasporti.

Come si scrive la soluzione Pilota

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D A M O N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONODIA" MONODIA

