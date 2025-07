La pasta... che provocò Alberto Sordi nei cruciverba: la soluzione è Maccarone

MACCARONE

Perché la soluzione è Maccarone? Il Maccarone è un termine che deriva dalla pasta lunga e sottile, spesso associata alla tradizione culinaria italiana. In modo scherzoso, il nome richiama Alberto Sordi, celebre attore romano noto per il suo umorismo. La parola evoca quindi un’immagine divertente e familiare, legata alla cultura gastronomica e alla comicità italiana, rendendola perfetta come soluzione a un indovinello giocoso come quello sulla pasta e Sordi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Film di Vittorio De Sica con Alberto Sordi nei panni di un aspirante palazzinaroLo era Alberto Sordi in un film con Franca ValeriEra bianco in un film di Fellini con Alberto SordiLo doppiò Alberto SordiEra piccolo piccolo in un film con Alberto Sordi

M Milano

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

