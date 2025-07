La mantiene sana e forte chi cura l igiene orale nei cruciverba: la soluzione è Dentatura

DENTATURA

Perché la soluzione è Dentatura? La dentatura si riferisce all'insieme dei denti e delle strutture correlate presenti nella bocca. Mantenere una buona dentatura significa prendersi cura della salute orale attraverso una corretta igiene, prevenendo carie, gengiviti e altri problemi. Una dentatura sana e forte è fondamentale per mangiare, parlare e sorridere con sicurezza. Prendersi cura dei propri denti è un investimento per il benessere complessivo.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

