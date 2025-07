La dote dei concisi nei cruciverba: la soluzione è Brevità

BREVITÀ

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Brevità, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Brevità? La dote dei concisi si riferisce alla capacità di esprimersi in modo breve e incisivo, senza perdere il senso. La parola b brevità indica appunto questa qualità, essenziale per comunicare chiaramente e efficacemente con poche parole. È una virtù apprezzata in scrittura, discorsi e comunicazioni rapide, perché permette di trasmettere il messaggio in modo diretto e memorabile. La brevità è spesso sinonimo di eleganza e precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dote assai apprezzataLa dote necessaria a chi vuol gestire un aziendaUna dote degli uomini audaciUn ammirevole doteLa dote di chi riesce a capire al volo

B Bologna

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

T Torino

À -

