La diga lo forma artificiale nei cruciverba: la soluzione è Lago

Home / Soluzioni Cruciverba / La diga lo forma artificiale

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La diga lo forma artificiale' è 'Lago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAGO

Curiosità e Significato di Lago

Vuoi sapere di più su Lago? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Lago.

Perché la soluzione è Lago? Il termine lago indica una grande distesa d'acqua dolce o salata, circondata da terra. La frase La diga lo forma artificiale suggerisce come un’opera umana, come una diga, possa creare un bacino naturale simile a un lago. I laghi sono ambienti fondamentali per la biodiversità e spesso rappresentano luoghi di pace e rifugio. Sono vere meraviglie della natura e dell'ingegno umano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono di forma i palloni da basket e da calcioLo forma la parigliaBatteri per lo più a forma di bastoncelliIl pianto lo forma in golaLo forma il mietitore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lago

Se ti sei imbattuto nella definizione "La diga lo forma artificiale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G N E R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENERE" GENERE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.