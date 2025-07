La città con il Mystic River nei cruciverba: la soluzione è Boston

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città con il Mystic River' è 'Boston'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOSTON

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Boston: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Boston? Boston è una delle città più iconiche degli Stati Uniti, nota per la sua storia, cultura e innovazione. Spesso associata al celebre film Mystic River, questa metropoli affascina per il suo carattere unico e le sue radici profonde. Riconoscere Boston significa immergersi in un luogo che ha plasmato eventi storici fondamentali e continua a essere un centro di progresso.

Hai davanti la definizione "La città con il Mystic River" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

