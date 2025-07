L opposto di aumentare nei cruciverba: la soluzione è Diminuire

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L opposto di aumentare' è 'Diminuire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIMINUIRE

Curiosità e Significato... La soluzione Diminuire di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diminuire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diminuire? Diminire significa rendere qualcosa più piccolo, meno intenso o meno grande rispetto al passato. È il contrario di aumentare e si usa spesso per indicare una riduzione di quantità, intensità o dimensione. Ad esempio, si può diminuire il consumo di energia o la velocità di un veicolo. È un termine fondamentale per descrivere processi di riduzione o diminuzione in vari contesti quotidiani e professionali.

Se ti sei imbattuto nella definizione "L opposto di aumentare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

U Udine

I Imola

R Roma

E Empoli

