BRICOLAGE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Bricolage: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bricolage? La parola bricolage indica l'arte di realizzare o riparare oggetti e spazi con le proprie mani, usando creatività e materiali di recupero. È un modo di trasformare idee in realtà senza professionisti, promuovendo autonomia e ingegno. Perfetta per chi ama personalizzare la propria casa o semplicemente divertirsi con il fai-da-te. La passione per il bricolage rende ogni progetto unico e soddisfacente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un attrezzo per il fai da teAttrezzo per il fai da teSe è service è un fai da teUna catena francese di negozi per il fai da teIl classico fai da te

B Bologna

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

G Genova

E Empoli

