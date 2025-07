Intensa come certe luci nei cruciverba: la soluzione è Vivida

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Intensa come certe luci' è 'Vivida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIVIDA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Vivida? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Vivida.

Perché la soluzione è Vivida? VIVIDA descrive qualcosa di estremamente brillante, intensa e piena di vita. È usata per esprimere colori, emozioni o esperienze che si fanno notare per la loro vivacità e positività. Quando qualcosa è vivida, cattura l’attenzione e trasmette energia, rendendo tutto più coinvolgente e memorabile, come una luce che illumina con forza e chiarezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Flebili come certe luciÈ mobile in certe barche a velaSete intensaUna stampigliatura su certe busteAlimentava certe lampade

V Venezia

I Imola

V Venezia

I Imola

D Domodossola

A Ancona

