In certe barche è a passo variabile nei cruciverba: la soluzione è Elica

Home / Soluzioni Cruciverba / In certe barche è a passo variabile

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'In certe barche è a passo variabile' è 'Elica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELICA

Curiosità e Significato... La parola Elica è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elica.

Perché la soluzione è Elica? L'elica è un dispositivo rotante che permette a una barca di muoversi, spingendola attraverso l'acqua. La sua caratteristica principale è il passo variabile, cioè la capacità di cambiare l'inclinazione delle pale per ottimizzare le prestazioni e adattarsi alle diverse velocità o condizioni di navigazione. In sostanza, l'elica è il cuore della propulsione marina, fondamentale per una navigazione efficace e sicura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È mobile in certe barche a velaIn certe barche quella latina è triangolarePuò essere a passo variabileUna stampigliatura su certe busteAlimentava certe lampade

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "In certe barche è a passo variabile"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

S E E T T R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SETTERE" SETTERE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.