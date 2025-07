In camera hanno il minibar nei cruciverba: la soluzione è Hotel

HOTEL

Perché la soluzione è Hotel? Un hotel è un luogo dove si soggiorna temporaneamente, spesso dotato di servizi come camere confortevoli e comfort vari. Tra questi, molti hotel offrono anche un minibar in camera, ovvero un piccolo frigorifero con snack e bevande a disposizione degli ospiti. La parola richiama un servizio di accoglienza e relax, ideale per chi viaggia e desidera comodità durante il soggiorno.

H Hotel

O Otranto

T Torino

E Empoli

L Livorno

