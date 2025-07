Il partito di cui Pannella fu fondatore nei cruciverba: la soluzione è Radicale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il partito di cui Pannella fu fondatore' è 'Radicale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADICALE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Radicale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Radicale.

Perché la soluzione è Radicale? Il termine Radicale si riferisce a un movimento politico che sostiene cambiamenti profondi e radicali nella società, spesso legato a ideali di libertà, diritti civili e riforme sociali. Fondato da figure come Pannella, il partito mira a rivoluzionare le strutture esistenti per ottenere un progresso autentico e duraturo. È un punto di riferimento per chi desidera trasformazioni significative nel sistema.

