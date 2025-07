Il mollusco con la perla nei cruciverba: la soluzione è Ostrica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il mollusco con la perla' è 'Ostrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSTRICA

Curiosità e Significato di Ostrica

La soluzione Ostrica di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ostrica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ostrica? L'ostrica è un mollusco bivalve noto per la sua capacità di produrre perle preziose. Vivendo in acque saline, si apre per filtrare il cibo e, talvolta, intrappola una sostanza irritante che, nel tempo, si trasforma in una perla. Questo affascinante organismo rappresenta simbolicamente bellezza e rarità, ed è amato sia come alimento che come fonte di gioielli naturali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una perla dolomiticaUna perla del GardaUna perla del MessineseUna perla sicilianaUn gustoso e prezioso mollusco

Come si scrive la soluzione Ostrica

Stai cercando la risposta alla definizione "Il mollusco con la perla"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P C S P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCIPPO" SCIPPO

