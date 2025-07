Grande contenitore per cucinare nei cruciverba: la soluzione è Pentolone

PENTOLONE

Perché la soluzione è Pentolone? Il termine pentolone indica un grande contenitore usato in cucina per preparare piatti abbondanti, come zuppe, stufati o brodi. È caratterizzato da pareti alte e manici robusti, ideali per cucinare a lungo e a fuoco lento. Il pentolone rappresenta l’utensile tradizionale per le grandi occasioni in cucina, simbolo di convivialità e preparazione casalinga. È uno strumento indispensabile per chi ama cucinare in quantità.

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

