Frutto rosso ricco di vitamina C nei cruciverba: la soluzione è Melagrana

Home / Soluzioni Cruciverba / Frutto rosso ricco di vitamina C

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Frutto rosso ricco di vitamina C' è 'Melagrana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MELAGRANA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Melagrana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Melagrana? La melagrana è un frutto rosso brillante, noto per il suo gusto dolce-acidulo e per essere una ricca fonte di vitamina C. Questo alimento naturale aiuta a rafforzare il sistema immunitario e protegge le cellule dai danni dei radicali liberi. Oltre alle sue proprietà benefiche, la melagrana è anche molto apprezzata in cucina e nella preparazione di succhi e insalate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Frutto rosso primaverile ricco di vitamina CUn frutto ricco di vitamina cFrutto ricco di vitamina CUn frutto rossoUn frutto a drupa di color rosso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Frutto rosso ricco di vitamina C" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

L Livorno

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L E I F N I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIENILE" FIENILE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.