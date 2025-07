Fotografa le targhe nei cruciverba: la soluzione è Autovelox

AUTOVELOX

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Autovelox? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Autovelox.

Perché la soluzione è Autovelox? Autovelox è un dispositivo elettronico utilizzato dalle autorità per rilevare e sanzionare chi supera i limiti di velocità. Installato lungo le strade, fotografa automaticamente le targhe delle auto in eccesso. È uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza stradale e rispettare le regole del codice della strada. Conoscere il suo ruolo aiuta a guidare in modo più consapevole e responsabile.

Modena sulle targheAncona sulle targheNelle targhe automobilisticheTarghe metallicheReggio Emilia sulle targhe

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

V Venezia

E Empoli

L Livorno

O Otranto

X Xeres

T V I C A N O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VICINATO" VICINATO

