NARICE

Perché la soluzione è Narice? La fossa nasale è una cavità presente nel naso, che permette l'ingresso e il passaggio dell'aria verso i polmoni. È una zona importante per la respirazione e il senso dell'olfatto. La sua struttura favorisce anche il riscaldamento e l'umidificazione dell'aria inspirata. In parole semplici, si tratta di uno spazio fondamentale per respirare correttamente e sentire gli odori, rendendo le narici il suo elemento più conosciuto.

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

