Fondamentale per i sub nei cruciverba: la soluzione è Zavorra

Home / Soluzioni Cruciverba / Fondamentale per i sub

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fondamentale per i sub' è 'Zavorra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZAVORRA

Curiosità e Significato di Zavorra

Vuoi sapere di più su Zavorra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Zavorra.

Perché la soluzione è Zavorra? La parola zavorra si riferisce a un peso aggiunto che serve a mantenere stabile o ancorare qualcosa, come le pietre usate per stabilizzare le imbarcazioni subacquee. Nel contesto dei sub, rappresenta il peso fondamentale per affondare e controllare la posizione in acqua, garantendo sicurezza e equilibrio durante le immersioni. In breve, senza la zavorra, immergersi diventerebbe molto più difficile e rischioso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La nota fondamentaleElemento costitutivo e fondamentaleFondamentale per un impianto termoautonomoUn esame fondamentale per lo studente di lettereUn esame fondamentale per chi studia lettere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Zavorra

Non riesci a risolvere la definizione "Fondamentale per i sub"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Z Zara

A Ancona

V Venezia

O Otranto

R Roma

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M B M O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAMBO" MAMBO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.