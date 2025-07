Fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto nei cruciverba: la soluzione è Duero

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto' è 'Duero'.

DUERO

Duero: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Duero? Il Duero è un fiume che nasce in Spagna e attraversa tutta la penisola iberica, sfociando nell'Oceano Atlantico vicino a Porto, in Portogallo. È uno dei principali corsi d'acqua della regione, famoso per le sue valli vitivinicole e il paesaggio suggestivo lungo il suo percorso. Questo fiume rappresenta un importante simbolo storico e culturale per entrambe le nazioni.

